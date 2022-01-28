İzmir’de Buca fırtınası esiyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve takibini sürdüren Bucaspor 1928, geride kalan haftalarda sergilediği performansla diğer İzmir ekipleri arasında liderliğini sürdürüyor. Sarı-lacivertliler 2. Lig'de geride kalan 21 haftada topladığı 31 puanla ikinci sırada konumlanarak 6 İzmir ekibinden daha iyi bir görüntü çizdi. Bucaspor, Süper Lig'de 14. sırada bulunan Göztepe ve 19. sırada bulunan Altay, 1. Lig'de 15. basamakta yer alan Menemenspor ve 16. sıradaki Altınordu, 3. Lig'de ise kendi gruplarında 13. sırada bulunan Karşıyaka ile 12. basamakta yer alan Bergama Belediyespor'u geride bırakmayı başardı. İzmir'in en başarılı takımı konumunda bulunan Fırtına, mücadelesi ve performansıyla taraftarından ve futbolseverlerden de tam not aldı. ■ BERKE ÖZBAY

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