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Haberler Bucaspor Hedefe kilitlendi

Hedefe kilitlendi

Şampiyonluk hesapları yapan Bucaspor 1928’de Cihan Erdil, Uşakspor engelini kayıpsız geçeceklerini söyledi.

29.1.2022

Hedefe kilitlendi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son 8 maçında yenilgi yüzü görmeyen ve zirve takibini sürdüren Bucaspor 1928, yarın Ege derbisinde konuk edeceği Uşakspor'u yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor.

3 PUAN BİZİM OLACAK
Teknik direktör Cihan Erdil yönetiminde yenilmeyen sarılacivertliler, yakaladığı seriyi devam ettirmenin hesaplarını da yapıyor. Sezonun ilk yarısında Uşak'ta oynanan karşılaşmayı 2-1 kazandıklarını rövanşı da vermek istemediklerini belirten teknik direktör Cihan Erdil, "Rakiplerimizi çok iyi analiz ediyoruz. Biz her maça final gözüyle bakıyoruz. Yakaladığımız çıkışı sürdürmek ve sahamızda 3 puanı hanemize yazdırmak istiyoruz. Taraftarımız yine bize destek versin. İyi bir kadromuz var. Rakibimiz Uşakspor karşısında da çok iyi oynayıp sahamızdan 3 puanla ayrılacağız. Bucaspor'un hedefleri her zaman büyüktür" diye konuştu.