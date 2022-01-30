Buca’nın konuğu Uşak

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Akhisarspor'la 2-2 berabere kalan Bucaspor 1928, bugün kendisi gibi Play-Off'u hedefleyen Uşakspor'u konuk edecek. Cemil Şeboy Stadı'nda hakem Volkan Okur'un yöneteceği müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribünü 20, kapalı tribün 10, maraton tribünü ise 5 TL olarak belirlendi. Bucaspor 1928'in teknik direktörü Cihan Erdil, hafta içinde oynamaları gereken Pendikspor maçının hava şartlarından dolayı ertelendiğini hatırlatarak, "Uşakspor'u yenip iddiamızı sürdürmek istiyoruz" dedi. Uşakspor Teknik Direktörü Veli Özdemir ise, "Zorlu bir deplasmanda mücadele edeceğiz. Galibiyetten başka bir şey düşünmüyoruz" diye konuştu

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