Zirve aşkına

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928, Ege derbisinde güçlü rakibi Uşakspor'u dize getirdi: 3-2. 13'te Abdullah'ın sağdan kullandığı korner atışında kale önünde topa kafayı vuran Onur, Buca 1928'i 1-0 öne geçirdi. 22'de Uşakspor atağında Mehmet'in uzak mesafeden şutunda top üstten auta gitti. 57'de Tunç Murat soldan hızla ilerledi. Kale önüne yerden ortasında Berke'ye sadece topa dokunmak kaldı: 2-0. 70'te Berkay'ın serbest atışında kaleci Murat topa sahip oldu. 73'te Abdullah sağdan ortaladı. Mehmet Fuat'tan önce Berkay kayarak tehlikeyi önledi. 74'te Hakan'ın ortasında Noyan kale önünde düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1. 86'da Bucaspor atağında boş pozisyonda topla buluşan Mehmet Fuat'ın şutu yan direkten döndü. Dönen topu Recep tamamladı: 3-1. 90+4'te Buca ceza alanı içindeki karambolde topu önünde bulan Enes farkı bire indirdi: 3-2. Maç bu skorla sona erdi.



BUCASPOR'DA MURAT KALEYE

BUCASPOR 1928'in geçen hafta lider Pendik ile deplasmanda oynaması gereken karşılaşma kötü hava şartları nedeniyle ertelenirken, İzmir ekibi dün Ege temsilcisi Uşakspor karşısına iki değişiklikle çıktı. Sarı-lacivertlilerde ara transfer döneminde kadroya katılan tek isim olan kaleci Murat Demir eldivenleri Şener'den devraldı. Şanlıurfaspor'dan transfer edilen Murat, ilk kez Buca formasıyla sahaya çıktı. Murat'ın yanı sıra son oynanan Akhisarspor maçında on birde oynayan Metin'in yerine de Mustafa görev yaptı. Ancak Mustafa maçın 89. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Futbolcuya sağlık ekibi hemen saha içinde müdahale ederken oyuna devam edemeyen Mustafa sahayı sedye ile alkışlar eşliğinde terk etti. Mustafa'nın yerine oyuna Yalçın girdi.



TARAFTARDAN TAM DESTEK

Bucaspor 1928 taraftarları şampiyonluk yolundaki takımlarını dün Uşakspor karşısında da yalnız bırakmadı. Cemil Şeboy Stadı'na koşan taraftarlar, takımlarına 90 dakika boyunca destek verdi. Maç öncesi tüm takımı tribünlere çağırarak moral verdi. Dün gelen galibiyet sonrası taraftarlar, büyük sevinç yaşadı. Maçın bitiminde de tribünlere giden futbolcular taraftarlarıyla 3 puanı kutladı.



KALİTE FARKIYLA ZAFERE ULAŞTI MİNİ YORUM

İKİNCİ Lig'de şampiyonluğa gözünü diken Bucaspor 1928, dün şiddetle puana ihtiyacı olan rakibi Uşakspor önünde kalite farkıyla 3 puana uzanmayı bildi. Sarı-lacivertliler, İzmir'deki son maçında kişisel hatalar nedeniyle Akhisar ile berabere kalırken, sarı-lacivertliler dün hata oranını en aza indirdi. Bucaspor'un en etkili yönü şüphesiz kaliteli hücum oyuncularına sahip olması. Berke, Tunç Murat ve Mehmet Fuat ile sürekli pozisyon üretip gol arıyorlar. Sarı-lacivertliler, Uşakspor'a önde kurduğu baskıyla rahat nefes aldırmadı. İlk yarıda rakip henüz pozisyona çıkarken yaptıkları presle kazandıkları toplarla etkili ataklar geliştirdiler. İlk 45'te fark daha da açılabilirdi. Ancak savunma zaaflarının devam ettiğini de söylemeliyiz. Uşakspor ikinci yarıda yarattığı iki karambolde de iki gol birden buldu. Maçın son dakikaların da ise Uşak akınlarından dolayı ecel terleri döktü. Savunma uzun lig maratonunda Buca'nın başına dert açabilir. Fırtına, bu zaafını açabilirse, şampiyonluğun da en güçlü adayı olur.

BURAK HAKERLER