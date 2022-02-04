Bucaspor çok akıllı davrandı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hattında yer alan ikinci sıradaki Bucaspor 1928, ara transfer döneminde kadrosunu sadece 1 oyuncu ile güçlendirirken, sezon başında yaptığı nokta transferlerin meyvelerini topluyor. Sarı-lacivertliler yalnızca Şanlıurfaspor'dan kaleci Murat Demir'i kadrosuna kattı. Sezon başında kadrosunu 20 futbolcuyla güçlendiren ve oluşturduğu iskelet kadroyu bozmayan devre arasında bozmayan İzmir ekibinde teknik direktör Cihan Erdil'in mevcut kadronun yeterli olduğu yönünde yönetime rapor verdiği öğrenildi. Ara transfer döneminde nitelikli transfer yapmanın zor olduğunu belirten Erdil, "Mevcut kadromuzda oldukça yetenekli oyuncular var. Elbette transfer çalışmalarımız oldu. Ancak takımımıza geldiği gibi katkı verecek isim bulmak ara transfer döneminde oldukça zor" ifadelerini kullandı.

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