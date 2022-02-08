Buca ağır yaralı

TFF İkinci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Kırşehir Belediyespor'a 3-1 mağlup olan Bucaspor 1928, zirve yarışında ağır yara alırken, teknik direktör Cihan Erdil de ilk yenilgisini yaşadı. Kırşehir Belediyespor maçına kadar sarı-lacivertlilerin başında çıktığı 9 müsabakada 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden Erdil, ilk kez sahayı boynun bükük terk etti. Bucaspor bu mağlubiyetin ardından lider Pendikspor'un 14 puan gerisine düşerek zirve ve direkt şampiyonluk umutlarını tüketti. Teknik direktör Cihan Erdil, karşılaşmada zemin sıkıntısı yaşadıklarını söyledi. Cihan Erdil karşılaşmaya iyi başladıklarını, öne geçtiklerini ancak sonunu getiremediklerini ifade etti. Cihan Erdil, "Attığımız golden sonra girdiğimiz pozisyonları biz değerlendiremedik, rakibimiz sonuçlandırdığı için maçtan 3-1 mağlubiyet ile ayrıldık" ifadelerini kullandı.

GÜNDEMDE AHMET SUN VAR

Bu arada Bucaspor 1928, 1461 Trabzon'da forma giyen Ahmet Sun'u almak için harekete geçti. Yönetimin kanat oyuncusunun transferini bugün bitirmeye çalışacak.