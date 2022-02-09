Bucaspor 1928’de seri son buldu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 9 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen Bucaspor 1928, pazar günü Kırşehir deplasmanında aldığı yenilgi ile 93 gün süren yenilmezlik serisine nokta koydu. Teknik direktör Cihan Erdil'in takımın başına geçmesinden bu yana aldığı başarılı sonuçlarla kaybetmeyen ve Play-Off hattında ikinci sıraya yerleşen sarı-lacivertliler, genç teknik adamla ilk yenilgisini deplasmanda aldı. Dış sahada son yenilgisini ligin 10. haftasında Şanlıurfaspor'a karşı 2-1 kaybederek alan İzmir ekibi, uzun bir aradan sonra yeniden puansız döndü. Şampiyonluk hesapları yapan Bucaspor 1928, lider Pendikspor'un 14 puan gerisinde kaldı.

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