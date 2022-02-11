Bucaspor 1928 golcülerle güldü

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk kovalayan Buca 1928 golcüleriyle gülüyor. Sarı-lacivertliler, geride kalan maçlarda rakip ağları 10 kez sarsan Mehmet Fuat ile 9 gol atan Tunç Murat'ın skor tabelasını değiştirdiği 14 karşılaşmada hanesine 25 puan yazdırmayı başardı. Fırtına'nın sezonun geride kalan 21 maçında topladığı 34 puanın 25'inde büyük payı olan iki tecrübeli ayak, yaptıkları katkıyla alkış topladı. M.Fuat Isparta 32, Eskişehir (2), Karacabey Bld, Kırklareli, 1922 Konya, 24 Erzincan, Akhisar (2) ve Kırşehir Bld ağlarını sarsmayı bildi. Tunç Murat ise Uşak, Ankara Demir, Eskişehir, Karacabey, Pazar, Amed, Tarsus İY ve Isparta 32 (2) filelerini havalandırdı. İzmir temsilcisi, golcü forvetlerin skor katkısı verdiği yalnız 3 mücadelede sahadan puansız ayrıldı. ■ BERKE ÖZBAY

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