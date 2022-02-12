Bucaspor mu, Nazilli mi?

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta bugün İzmir'de çok kritik bir maç oynanacak. Geçen hafta deplasmanda Kırşehir Belediyespor'a 3-1 yenilerek zirve yarışında yara alan Bucaspor 1928 ile son 3 karşılaşmasını kaybeden Nazilli Belediyespor, kozlarını Cemil Şeboy Stadı'nda saat 13.00'te paylaşacak. Maçta hakem Metehan Alpat düdük çalacak. Ev sahibi sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Alper Kadir, konuk ekip Nazilli Belediyespor'da ise kart cezalısı Bünyamin forma giyemeyecek.

İKİ TAKIMDA GALİBİYET İSTİYOR

34 puanla ikinci basamakta yer alan Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Cihan Erdil, taraftar desteği ile 3 puanı alacaklarını söyledi. Play-Off mücadelesi veren 29 puana sahip 8. sıradaki Nazilli Belediyespor'un teknik direktörü Kadir Kar ise takımına güvendiğini dile getirdi.