Buca’ya soğuk duş

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Ege derbisinde Bucaspor 1928, sahasında Nazilli Belediyespor ile yenişemedi: 1-1. Geçen hafta deplasmanda Kırşehir Belediyespor'a yenilen İzmir ekibi, bu kez Nazilli Bld ile de berabere kalarak şampiyonluk yarışında çok büyük bir yara aldı. 4'te Metin'in kornerinde Mehmet Fuat'ın kafa vuruşunda top üst direkte patladı. Savunma tehlikeyi savuşturdu. 14'te Berke'nin şutunda top bir kez daha üst direkten döndü. 23'te Nazilli atağında Mert'in yakın mesafeden şutunda kaleci Murat topu kornere çelerek gol izni vermedi.



GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

53'te Zekeriya'yı geçen topu çizgi üzerinde Cemal çıkardı. 81'de Mehmet Fuat sol çaprazdan uzak mesafeden sert bir vuruşla Buca'yı öne geçirdi: 1-0. 90+5'te Buca ceza alanı içindeki karambolde Koray topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu belirledi: 1-1.



BUCASPOR'DA ÜÇ DEĞİŞİKLİK VARDI

LİGDE geçen hafta deplasmanda Kırşehir Belediyespor'a yenilen Bucaspor 1928'de teknik direktör Cihan Erdil, Nazilli Belediyespor maçının ilk 11'inde değişikliğe gitti. Sarı-lacivertli ekipte, geçen haftaki kadrodan üç futbolcu dün sahaya çıkmadı. Erdil, Alper'in yerine Ahmet'e, Mustafa Seyhan'ın yerine Metin'e, Enes'in yerine de Yusuf'a görev verdi. Nazilli Belediyespor da ise teknik direktör Kadir Kar, Aytaç'ın yerine Ebu Sıddık'a, Hasan'ın yerine Emre'ye, Ömer'in yerine Fatih'e forma verdi.



TARAFTARLAR DESTEKLEDİ

Bucaspor 1928 taraftarları Ege derbisinde Nazilli Belediye önünde takımlarını yalnız bırakmadı. Sarı-lacivertliler, Cemil Şeboy Stadı'na koşarken özellikle maraton tribününden takıma büyük destek verdi. Maç öncesi takımı tribünlere çağırarak moral veren taraftarlar, tezahüratlarıyla takımı ateşledi. İzmir ekibi, ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 1-0 kaybetmişti.

BURAK HAKERLER