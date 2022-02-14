Buca zirveden uzaklaştı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta evinde Nazilli Belediyespor'la 90+7. dakikada yediği golle 1-1 berabere kalan Bucaspor 1928, zirve yarışına havlu attı. Pendikspor'un dün deplasmanda Tarsus İdmanyurdu'nu 3-1 yenmesinin ardından iki takım arasında 16 puan fark oluştu. Son iki maçta 5 puan kaybeden sarı-lacivertliler artık gözünü Play-Off'a çevirdi. Teknik direktör Cihan Erdil, Nazilli Belediyespor karşısında girdikleri pozisyonları sonuçlandıramadıklarını belirterek, "Sonuçlandıramadığımız ataklarda rakibimiz geçiş hücumları gerçekleştirse de iyi savunma yaptık. Bu ligin mücadele gücü yüksek takımına karşı fiziksel ve oyunsal anlamda ayakta kaldık ve merkezden, kanattan ve duran toplar ile birçok pozisyon yakaladık, sadece 1 tanesini golle sonuçlandırdık" dedi.

ERDİL: ÇOK ÖNEMLİ 2 PUAN KAYBETTİK

MAÇIN bitimine 30 saniye kala beraberlik golünü yediklerini ifade eden Erdil şöyle konuştu: "Rakibimizin kullandığı serbest vuruşu savunamadık ve 2 puan kaybettik."