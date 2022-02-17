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Trabzonspor devlerle yarışıyor

Bordo-mavililer 2.40’lık puan ortalamasıyla Avrupa’nın en iyi 5 takımından biri oldu

17.2.2022

Trabzonspor devlerle yarışıyor
Spor Toto Süper Lig'de, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde başarılı bir sezon geçiren Trabzonspor, Avrupa'da puan ortalaması en yüksek takımlar arasına adını yazdırmayı başardı. Listede 2.73'lük puan ortalaması ile Porto zirvede yer alırken, Manchester City 2.52, PSG 2.46 ve Ajax 2.45 puan ortalaması yakalayarak en çok puan ortalamasına ulaşan takımlar oldular. Bordo-mavilileri B.Münih, Real Madrid, Union Saint- Gilloise ve Milan gibi takımlar takip etti. En yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'a 12 puan fark atan bordo-mavililer, en yakın takipçisine en çok puan farkı atan takım konumunda da yer aldı.