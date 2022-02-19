Buca demir bükecek

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928, bugün Ankara Demirspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. TCDD Ankara Demirspor Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak mücadelede Bayram Başkan görev yapacak. Ligde son iki maçından 1 puan alarak zirvenin gerisine düşen sarı-lacivertliler, Başkent ekibini yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyor. Bucaspor sıralamada 35 puanla lider Pendik'in 16 puan gerisinde 2. sırada yer alırken, Ankara Demir ise 28 puanla 11. basamakta bulunuyor.

TEK EKSİK GÖKHAN KÖSEOĞLU

Sarı-lacivertlilerde cezalı Gökhan Köseoğlu bugün forma giyemeyecek. Teknik direktör Cihan Erdil'in Gökhan'ın yerine Eycan'a şans vermesi bekleniyor. Cihan Erdil, Kırşehir ve Nazilli Bld maçlarındaki puan kayıplarını telafi edeceklerini de ifade etti.