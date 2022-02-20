Buca kaçamadı

TFF İkinci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928, deplasmanda Ankara Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Rakibi karşısında öne geçen sarı-lacivertli İzmir ekibi, buna karşın sonunu getiremedi. Son iki karşılaşmada yüzü gülmeyen Fırtına'nın galibiyet hasreti 3 maça çıktı, zirve yarışında da büyük yara aldı. 7'de Harun'un soldan ortasında Serdar'ın kafa şutunda top üstten az farkla auta gitti. 24'te Saruhan'ın ara pasında topla buluşan Mehmet Fuat'ın şutunu kaleci Oğuz güçlükle kornere attı. 35'te Ergin'in şutu bu kez kaleci Şener'de kaldı.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

49. dakikada Çağrı'nın kullandığı korner atışında Yusuf'un kafasında top direğin dibinden dışarıya çıktı. 60. dakikada Bucaspor aradığı golü buldu. Bu dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Tunç, kaleci Oğuz'u avladı: 0-1. Bu golden 3 dakika sonra 63. dakikada Kamil'in ortasında Yusuf eşitliği sağladı: 1-1. 76. dakikada Abdullah'ın soldan ortasında Mehmet Fuat'ın şutu kaleci Oğuz'da kaldı. 85'te Yusuf'un sert şutunda Oğuz topu güçlükle çıkardı. Karşılaşma da 1-1 tamamlandı.



CİHAN ERDİL SAHAYA 3 DEĞİŞİKLİKLE ÇIKTI

BUCASPOR 1928 Teknik Direktörü Cihan Erdil, Ankara Demirspor maçına 3 değişiklikle çıktı. Erdil, kalede Murat'ın yerine Şener'i tercih ederken, kart cezalısı Gökhan yerine Yalçın Eycan'ı stoperde oynattı. Sağ bekte Ahmet Aktaş'ın yerinde ise Alper Kadir görev yaptı. Sarı-lacivertli ekipte, Ahmet Aktaş, Enes Alıç, Recep Gül, Cuma Menize ve Osman Işıklı da yedekler arasındaydı. Ankara Demirspor'un kadrosunda ise daha önce Göztepe, Adana, Sivas, Akhisarspor ve Altay'da forma giyen Ergin Keleş ile Denizlispor, Karşıyaka ve Nazilli'de görev yapan Serdar Eylik vardı.



DEPLASMANDA 3. BERABERLİK

Ankara Demirspor ile 1-1 berabere kalan Bucaspor 1928, bu sezon 3. kez deplasmanda bir takımla yenişemedi. İzmir ekibi geride kalan haftalarda dışarıda 11 maç oynadı. Bu süreçte 5 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi elde etti. Fırtına, daha önce de 1922 Konyaspor ve Tarsus İdmanyurdu'nun ardından son olarak aynı skorla Ankara Demirspor ile de 1-1 berabere kaldı.