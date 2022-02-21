Buca gülmeyi unuttu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Ankara Demirspor ile 1-1 berabere kalan Bucaspor 1928, şampiyonluk yarışına havlu attı. Sarı-lacivertliler bu beraberlikle galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. Lider Pendikspor'un 15 puan gerisinde kalan Bucaspor 1928, 3. sıraya gerilerken, İzmir ekibinin 6. Kırşehir Belediyespor ile de arasında 3 puan fark kaldı. Teknik direktör Cihan Erdil, Ankara'da çok gol kaçırdıklarını söyledi. Cihan Erdil, "Maç boyunca rakibimize 2 pozisyon versek de maalesef gol yemeyi engelleyemedik. Galip gelebileceğimiz bir maçta berabere kaldığımız için çok üzgünüz. Biz takım olarak her geçen gün oyun aklını iyi kullanmaya çalışan, gelişen bir takımız ve bunun da uzun vadede dönüşünü alacağımıza inanıyoruz" dedi.

ŞİMDİKİ RAKİP ESKİŞEHİRSPOR

GERİDE kalan 3 maçta 7 puan kaybeden ve yüzünü Play-Off'a çeviren Bucaspor 1928, çarşamba günü evinde Eskişehirspor ile karşı karşıya gelecek.

■ BERKE ÖZBAY