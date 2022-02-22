Buca gerisini getiremedi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son 3 haftada kaybettiği puanların ardından zirveden uzaklaşarak Play- Off mücadelesi vermeye başlayan Bucaspor 1928, çıkışını bir türlü sürdüremedi. Sarı-lacivertliler, oynadığı son 3 maçta öne geçmesine rağmen aradığı 3 puanı bir türlü bulamadı. Fırtına, bu süreçteki ilk maçında deplasmanda Kırşehir Belediyespor'a 3-1 yenilirken ilk golü atmıştı. Evinde Nazilli Belediyespor ile de 1-1 berabere kalan Buca temsilcisi, Kırşehir maçındaki sancıyı Ege derbisinde de yaşadı. Fırtına yine öne geçtiği maçta 2 puan kaybetti. Son olarak Ankara'da Ankara Demirspor karşısında 1-0 üstünlük sağlayan Buca, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Oynadığı 3 maçta 7 puan kaybeden Bucaspor 1928, ikinci sıradaki yerini de Isparta 32'ye kaptırarak bir alt sıraya indi.

■ BERKE ÖZBAY