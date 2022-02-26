Buca gol olup yağdı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta üç maçlık galibiyet hasretine Eskişehirspor'u 3-1 yenerek son veren Bucaspor 1928, gollere devam ediyor. İzmir temsilcisi, oynadığı son maçta Eskişehir filelerine gönderdiği 3 golün ardından oynadığı 24 maçta 39 gole ulaşarak grubunun en golcü takımı oldu. 36 gol atan lider Pendikspor'u geride bırakarak hücumda çok iyi bir performans çizen İzmir ekibi, bu sezon ilk yarıda 1-0 yenildiği maçlarda Pendikspor, Kırşehir Belediyespor ve Nazilli Belediyespor maçlarında gol atamadı. Gol yollarında iyi bir görüntü veren Bucaspor'da 13 oyuncu skora katkı verdi. Fırtına'da Mehmet Fuat 11, Tunç Murat ise 10 gol atarak takımını sırtladı.

RECEP GÜL 4 GOL KAYDETTİ

RECEP Gül 4 kez fileleri sarsarken, Mustafa Seyhan , Enes, Berke ve Alper Kadir 2'şer kez gol sevinci yaşadı. Devre arasında takımdan gönderilen Ufuk'un yanı sıra şu §an takımda bulunan Onur, Saruhan, Yusuf, Cuma ve devre arasında takıma katılan Ahmet Sun ise 1'er gol attı.

■ BERKE ÖZBAY