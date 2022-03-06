Bucaspor yine kayıp

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play- Off hesapları yapan Bucaspor 1928, Karacabey'in ardından dün de evinde Şanlıurfaspor'a 2-1 yenilerek yarışta ağır bir yara aldı. İzmir ekibi 1-0 öne geçtiği maçı kaybederek çok kritik puanlar kaybetti. 12'de Mehmet Fuat'ın uzaktan şutu kaleyi bulmadı. 26'da Muhammed'in sağdan ortasında Dilaver yüzde yüzlük golü kaçırdı. 28'de Alper Kadir'in ortasında Mustafa Seyhan'ın kafası direğim yanından auta çıktı.

43'te Şener'den seken topu önünde bulan Vedat'ın şutu üst direkte patladı. 45+1'de Berke savunmadan kaptığı topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0. 60'ta hakem Saruhan'ın Burak'a yaptığı hareket sonrası penaltı noktasını gösterdi. 61'de atışı kullanan Dilaver eşitliği sağladı: 1-1. 62'de Muhammed'in şutunda çizgi üzerinden Yalçın'dan seken topu yine Dilaver ağlarla buluşturdu: 1-2.

82'de Mustafa Seyhan'ın kullandığı serbest vuruşta topu arka direğe gönderen Gökhan'ın pasını tamamlayan Recep'in kafası ağlarla buluştu ancak ofsayt nedeniyle geçerli olmadı. 90+2'de Recep'in ortasında Onur'un kafasını çizgi üzerinden son anda Şiyar çıkardı. Buca maçı 2-1 kaybetti.

ERDİL 5 DEĞİŞİKLİK YAPTI

BUCASPOR 1928 Teknik Direktörü Cihan Erdil, Şanlıurfaspor'u konuk ettikleri maçın kadrosunda 5 değişikliğe gitti. Genç teknik adam önceki hafta Karacabey Belediyespor karşısında sahaya sürdüğü ilk 11'den Onur, Ahmet Aktaş, Tunç Murat, Yusuf ve Osman'ın yerine Yalçın Eycan, Mustafa Seyhan, Abdullah, Metin ve Berke'ye görev verdi. Sarı-lacivertli taraftarlar soğuk havada oynanan kritik mücadelede de takımını yalnız bırakmadı. Korona virüsle mücadele önlemlerinin gevşetilmesi ve HES kodu zorunluluğunun kaldırılmasına rağmen tribünlerde boşluklar vardı.

■ BERKE ÖZBAY