Buca isyanda

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta evinde Şanlıurfaspor'a 2-1 kaybeden Bucaspor 1928, son haftalarda düşüşe geçti. Teknik direktör Cihan Erdil yönetiminde şampiyonluk potasına kadar giren sarı-lacivertliler, son 6 maçta sadece 1 galibiyet elde edebildi. Bu periyotta 3 yenilgi ve 2 beraberlik alabilen Bucaspor 1928, Play-Off yolunda da rakipleriyle arasındaki puan farkını açamadı. Ancak karşılaşmanın 81. dakikasında çok ilginç bir an yaşandı. 2-1 yenik durumda olan İzmir ekibi Berke Bıyık'ın kafayla attığı golle eşitliği sağladı. Ancak maçın 1. yardımcı hakemi Tuncay Ercan, bayrağını kaldırarak topun dışarıdan oynandığını hükmetti. Maçın hakemi Sait Tuzcu da golü iptal etti.

ERDİL: HAKEMLER HATA YAPTILAR

Futbolcuların yoğun itirazı sonuç getirmezken, teknik direktör Cihan Erdil isyan bayrağı açtı. Maçın hakemine yüklenen Cihan Erdil, "Verdiği kararlar ile bizi oynatmamaya çalışan, orta ve yan hakem vardı. İkinci gol öncesi verilmeyen faul, verilmeyen net penaltı, fizik kurallarına göre imkansız olan golü hakemlerin neden iptal ettiğine hiç bir anlam veremedik. Neden aut kararı verildi onu da anlayamadık. Bunlar çok hatalıydı. Oyuncularımız ile inanıyoruz, bu takım Play-Off'lara kalacak ve Play-Off'lardan hedefe ulaşacağız" dedi.