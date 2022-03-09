Buca’nın öfkesi dinmiyor

T FF 2. Lig Beyaz Grup'ta evinde Şanlıurfaspor'a 2-1 kaybeden Bucaspor 1928'de başkan Cihan Aktaş, bugün deplasmanda lider Pendikspor ile oynanacak maç öncesi yapılan hakem hataları hakkında açıklamalarda bulundu. Şanlıurfaspor maçında auta çıktığı gerekçesiyle sayılmayan gollerinin bu sezon bardağı taşıran son damla olduğunu kaydeden Aktaş, bu durumun bir an önce bitmesini istedi. Hakemlere tepki gösteren başkan Aktaş, "Elbette takımımızın eksikleri, yanlışları olacaktır. Fakat oyunun önüne geçen bir hakem yönetimini istemiyoruz. Performansı çok düşük hakemlerin bizim maçlarımıza denk gelmesi her seferinde tesadüf olamaz. Şanlıurfaspor maçında iptal olan golümüz, puan ya da puanlar almamızın önünü kesmiştir" diye konuştu.

"ARTIK SUSMAYACAĞIZ"

Aktaş şöyle devam etti: "Artık sesimizi en gür şekilde çıkaracağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da hakem hatalarını asgariye indirecek kurumsal tedbirlerin alınmasını talep ediyoruz. Emeklerin bu kadar kolay bir biçimde çöpe gitmesine izin verilmemesi gerektiğini düşünüyoruz." ■ BERKE ÖZBAY

BUCASPOR 1928'E ÇOK SERT RAKİP

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Şanlıurfaspor'a 2-1 yenilerek taraftarını üzen Play- Off potasındaki Bucaspor 1928, bugün erteleme karşılaşmasında lider Pendikspor'a konuk olacak. Pendik Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Enver Aydın görev yapacak. İzmir ekibinde son haftalarda beklenmedik puan kayıpları yaşadıklarını ifade eden teknik direktör Cihan Erdil, "Zorlu deplasmana çıkacağız. Pendikspor güçlü bir takım ve lider durumda. İstanbul'dan iyi bir sonuçla dönmek için elimizden gelen mücadeleyi sergileyeceğiz" ifadelerini kullandı. Grupta Bucaspor 39 puanla Play-Off hattında yer alırken, 2 maçı eksik olmasına rağmen 57 puan toplayan Pendikspor ise şampiyonluğa koşuyor.