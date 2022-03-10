Harikasın Buca

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play- Off mücadelesi veren Bucaspor 1928, deplasmanda lider Pendikspor'u 1-0 yendi. Son iki maçını kaybeden İzmir ekibi, aldığı galibiyetle kendine geldi. 9'da Metin'in müdahale edemediği topu önünde bulan Gökcan'ın şutu üstten az farkla auta gitti. 37'de Cuma'nın ortasında Onur'un kafası kaleyi bulmadı. 38'de Berkay'ın kaleci Haydar'a göndermek istediği top Cuma'nın dokunuşuyla kaleye yöneldi. Haydar topu çizgi üstünden çıkardı ve Buca yüzde yüzlük golden oldu.

GOLÜN ASİSTİ SARUHAN'DAN

45'te Erhan'ın kullandığı kornerde savunmadan seken topu önünde bulan Gökcan gelişine vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. 66'da Enes'in şık çalımlarla soldan taşıdığı top sonrası yerden şutunu kaleci Haydar kornere çeldi. 80'de Saruhan'ın ara pasında topla buluşan Yusuf, şık bir vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1. 90+4'te Saruhan'ın plasesi kaleyi bulmadı. Bucaspor 1928 sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

CİHAN ERDİL'DEN KADROYA AYAR

BUCA'NIN Pendikspor'a konuk olduğu maçta teknik direktör Cihan Erdil, kadroda 4 değişik yaptı. Erdil, geçtiğimiz hafta Şanlıurfaspor karşısında ilk 11'de sahaya sürdüğü Gökhan, Saruhan, Abdullah ve Ahmet Sun'u dünkü maçta yedek kulübesine çekti. Genç teknik adam bu oyuncuların yerlerinde Onur, Enes, Cuma ve Yusuf'u oynattı. Sakatlığı bulunan golcü Tunç ise kadroda yoktu.