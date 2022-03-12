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Haberler Bucaspor Buca’da Erdil’den kart uyarısı

Buca’da Erdil’den kart uyarısı

12.3.2022

Buca’da Erdil’den kart uyarısı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son karşılaşmada lider Pendikspor'u yenerek Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştıran Bucaspor 1928'de teknik direktör Cihan Erdil, telafisi olmayan haftalara girdiklerini belirterek oyuncularından gereksiz yere kart görmemelerini istedi. Genç teknik adam idmanlarda oyuncularını sık sık uyarırken, kritik karşılaşmalarda ceza sıkıntısı yaşamak istemiyor. Bucaspor'un 19 Mart Pazar günü konuk olacağı Kırklarelispor maçında golcü Mehmet Fuat ve stoper Onur Özcan cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Saruhan, Metin, Osman ve Berke Kırklarelispor karşılaşmasında kart görmeleri halinde sonraki hafta oynanacak Pazarspor maçında sahada olamayacak.

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