Buca’ya taze kan

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Bucaspor 1928'de pazar günü deplasmanda Kırklarelispor ile oynayacağı maçın hazırlıkları sürerken, yönetim, 17 yaşındaki genç futbolcu Buğra Akçagün'ü profesyonel yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Genç futbolcularımızdan profesyonelliğe kulübümüzde adım atan Buğra Akçagün'e ailemize hoş geldin diyoruz. 2005 doğumlu oyuncu ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladık" ifadeleri yer aldı. Bucaspor 1928'de başarılı olacağını belirten Buğra Akçagün, "Hayallerim gerçek oldu. Daha çok çalışacağım ve takımımın vazgeçilmez isimlerinden biri olacağım" dedi.

ERDİL: ÇIKIŞIMIZ SÜRECEK

TEKNİK direktör Cihan Erdil, Kırklarelispor'u yenmek istediklerini söyledi. Erdil, "Hedeften sapmamak için kazanmak zorunda olduğumuz bir karşılaşma oynayacağız. Maça çok iyi hazırlandık, galip gelerek çıkışımızı da sürdüreceğiz" diye konuştu.