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Haberler Bucaspor Bucaspor 1928 telafi peşinde

Bucaspor 1928 telafi peşinde

19.3.2022

Bucaspor 1928 telafi peşinde
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play- Off'u hedefleyen Bucaspor 1928, yarın konuk olacağı Kırklarelispor'a iyice bilendi. İzmir temsilcisinde teknik direktör Cihan Erdil parolayı 'Mutlak 3 puan' olarak belirlerken, son 3 karşılaşmada galibiyet yüzü görmeyen rakibine karşı rövanşı da almak istiyor. İlk yarıda İzmir'deki mücadeleyi 5-1 kaybeden sarı-lacivertliler, bu sezonki en farklı mağlubiyetini de yaşamıştı. Fırtına, geçen hafta deplasmanda 1-0 yendiği lider Pendikspor'un ardından yarın da Kırklareli temsilcisini kayıpsız geçerek çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Teknik direktör Cihan Erdil, Kırklarelispor'u yenerek yollarına yara almadan devam edeceklerini belirtti. Erdil, "Bu maçtan 3 puan çıkaracağız" dedi
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