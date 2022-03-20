Buca kritik virajda

TFF İkinci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda lider Pendikspor'u 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başaran Play-Off hattındaki Bucaspor 1928 bugün deplasmanda Kırklarelispor'la karşılaşacak. Kırklareli Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Alpaslan Şen görev yapacak. Sarı-lacivertli İzmir temsilcisinde golcü oyuncu Mehmet Fuat sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Teknik direktör Cihan Erdil, deplasmandan 3 puanla döneceklerine inandığını kaydetti. Cihan Erdil, "Bu maçla bir seri yakalayıp Play-Off potasındaki yerimizi sağlama almak istiyoruz. İzmir'e mutlu bir şekilde döneceğiz. Futbolcularım sahada gerekeni yapacak" ifadelerini kullandı.

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