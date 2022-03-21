Buca vurgun yedi

TFF İkinci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hesapları yapan Bucaspor 1928, deplasmanda Kırklarelispor'a yenilerek yarışta ağır yara aldı: 2-0. Geçen maçta lider Pendikspor'u yenerek gücünü gösteren İzmir ekibi, bu kez istediğini elde edemedi. 14'te Davut'un ortasında Serhat'ın şutunda kaleci Şener topu kornere attı. 36'da Berke'nin şutunda top üstten auta gitti. 42'de Enes İlkin'in sağdan ortasında Berat Ali'nin kafa vuruşunda top Bucaspor kalecisi Şener'de kaldı. 49'da Davut'un ceza sahası içinde düşürülmesiyle Kırklarelispor penaltı kazandı. Atışı kullanan Yaser takımını öne geçirdi: 1-0. 54'te Serhat'ın şutunda top dışarıya gitti.
SKORU ÜMİT BELİRLEDİ
67'DE Alper'in ortasında Tunç bekletmeden vurdu, meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı. 78'de Enes Karakuş'un şutunda kaleci Şener gol izni vermedi. 90+5'te ani gelişen Kırklarelispor atağında Ümit maçın skorunu belirledi: 2-0.