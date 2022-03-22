Bucaspor 1928 yine frene bastı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Kırklarelispor'a 2-0 yenilen Bucaspor 1928, frene bastı. Oynadığı son iki maçta lider Pendikspor'u 1-0 yenen ve gücünü gösteren İzmir ekibi, önceki gün yine deplasmanda karşılaştığı Kırklarelispor'a mağlup olarak çıkışını sürdüremedi ve Play-Off yarışında yara aldı. Rakiplerinin kazandığı haftayı puansız tamamlayan sarı-lacivertlilerin 6. sırada yer alan Teco Karacabey Belediyespor'la arasında 2 puan fark kaldı. Teknik direktör Cihan Erdil, pozisyonları değerlendiremediklerini belirterek, "Biz lig sonunda Play-Off'lara katılacağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kendimize ve oyuncu grubuna güveniyorum. Eksiklerimizin de farkındayız. Pazarspor maçını kazanarak tekrar yükselişe geçmek istiyoruz" diye konuştu.

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