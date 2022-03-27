Bucaspor’un Pazar keyfi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off'u hedefleyen Bucaspor 1928, sahasında konuk ettiği Pazarspor'u 4-1 yendi. Geçen hafta deplasmanda Kırklarelispor'a yenilen İzmir ekibi, Karadeniz temsilcisini yenerek kendine geldi. 5'te ceza alanı içinde topu önünde bulan İlhan Pazarspor'u öne geçirdi: 0-1. 8'de Cuma'nın ceza sahası dışından sert şutu kaleci Tunahan'da kaldı. 13'te Tunç'un pasında ceza sahası sol çaprazından Enes'in füzesi eşitliği getirdi: 1-1. 15'te Mehmet Fuat'ın pasında altıpas üzerinde topla buluşan Berke'nin şutu ağlarla buluştu: 2-1.

KALECİ ŞENER İZİN VERMEDİ

50'de Mehmet Fuat, Berke'yle paslaştı topu ağlara gönderdi: 3-1. 55'te İlhan'ın ortasında Atakan'ın kafa şutunda top auta gitti. 57'de kaleciyle karşı karşıya kalan Tunç sol ayakla meşin yuvarlağı köşeye gönderdi: 4-1. 59'da Tunç'un kafayla pasında Mehmet Fuat'ın şık volesi direğin üzerinden dışarı çıktı. 70'te savunmadan seken topa Burak'ın sert şutunu kaleci Şener kornere çeldi. 87'de Kadir'in plasesini yine Şener kornere gönderdi. Bucaspor 1928, karşılaşmayı 4-1 kazandı.

CİHAN ERDİL'DEN İLK 11'E AYAR

Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Cihan Erdil, Pazarspor karşısında ilk 11'de 3 değişiklik yaptı. Genç teknik adam geçtiğimiz hafta oynanan Kırklarelispor maçındaki kadrodan Gökhan Köseoğlu'nun yerine kart cezası biten Onur Özcan'a, Metin Yüksel'in yerine Ahmet Sun'a, Yusuf Yıldırım'ın yerine ise yine kart cezasını tamamlayan Mehmet Fuat Gölbaşı'na görev verdi. Bucaspor 1928'de son haftalarda alınan sonuçların ardından sosyal medyada takıma tepki gösteren sarı-lacivertli taraftarlar, zorlu mücadelede desteğini esirgemedi. Müsabakanın bitiminde futbolcularla taraftarlarlar alınan galibiyetle birlikte bütünleşti.

BERKE ÖZBAY'DAN MİNİ YORUM



BU İKİLİ ÇOK AMA ÇOK TEHLİKELİ

PLAY-OFF'U hedefleyen Bucaspor 1928'in düşme hattındaki zayıf rakibi Pazarspor'u konuk ettiği karşılaşma beklendiği gibi başlamadı. İzmir ekibi henüz 5. dakikada, karşılaşmanın ilk pozisyonunda kalesinde gol gördü. Ancak Buca şoku çabuk atlattı. Fırtına, oyunun hakimiyetini eline öyle bir aldı ki, rakip 1-0 öndeyken bile "Ben bu maçı kazanırım" diyemiyordu. Kanat ataklarıyla rakibini baskı altına almaya başlayan Buca, yediği gole 7 dakika sonra cevap verirken, "Bu maç böyle bitmez, arkası gelecek" diyordu. Nitekim de öyle oldu. Oyuncu kalitesi açısından Pazarspor'dan daha üstün olan Bucaspor 1928'de bir de müthiş ikili Tunç Murat ve Mehmet Fuat sahneye çıkınca işin rengi tamamen değişti. 4-1'lik zafere bütün takım katkı verdi ama Tunç Murat ile Mehmet Fuat'ın sahada aynı anda oynaması Bucaspor 1928'e başka bir farklılık katıyor. İzmir ekibi çok daha farklı bir görüntü çiziyor.