Altay’ın en büyük kozu Rodriguez

Süper Lig'de 2 Nisan Cumartesi günü evinde oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Altay'da sol kanat Martin Rodriguez, son 8 karşılaşmada kümede kalma savaşı verecek siyah-beyazlı takımın en önemli kozlarından biri olacak. Son haftalarda sergilediği başarılı futbolu Demir Grup Sivasspor deplasmanında attığı şık golle süsleyen Şilili futbolcu, bu sezon 2. kez gol sevinci yaşadı.

GÖZLER YİNE ŞİLİLİ'DE

Ligin 2. haftasında Alanyaspor ağlarını havalandırdıktan sonra 30. haftada gol orucunu bozan Rodriguez, 212 gün sonra rakip fileleri sarstı. Sakatlığını tamamen atlatıp sezonun ilk haftalarındaki formuna yeniden kavuşan Rodriguez'in Antalyaspor randevusunda yine ilk 11'de görev alması bekleniyor. Ligde 22 maçta 1553 dakika forma giyen 27 yaşındaki futbolcu 2 golün yanı sıra 1 de asitle takımına katkı sağladı.