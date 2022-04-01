Bucaspor kaçana yandı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hedefleyen Bucaspor 1928, deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e karşı alınan 1-1'lik beraberliğe üzüldü. Puanını 46'ya yükselten İzmir temsilcisi, aynı puanlı rakibini yenmesi halinde alt sıralarla farkı açma fırsatını da tepti. Teknik direktör Cihan Erdil, takım olarak Diyarbakır'da çok iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Takım olarak coşku, mücadele ve oyun aklımızı çok iyi ortaya koyduğumuz bir maç oldu. Oynadığımız bu oyunun karşılığında galip gelemediğimiz için çok üzgünüz. Tüm oyuncularımızın, teknik ekibimizin, sağlık ekibimizin ve malzemeci kardeşlerimin emeğine sağlık" ifadelerini kullandı.

FIRTINA, BU HAFTA BAY

PLAY-OFF hattında yer alan Bucaspor 1928 bu haftayı bay geçecek, ardından yine deplasmanda düşme hattıyla bağlarını koparmaya çalışan Zonguldak Kömürspor'a konuk olacak.

BERKE BIYIK PARILDIYOR

BUCASPOR 1928'de Berke Bıyık, Pazarspor'un ardından önceki gün de Amed Sportif ağlarını sarsarak gol sayısını 5'e yükseltti, performansıyla alkış aldı. Bu sezon 24 karşılaşmanın 21'ine ilk 11'de çıkan 26 yaşındaki hücumcunun gol attığı 5 maçta ise İzmir ekibi 7 puan kazandı. Sarılacivertli futbolcu, Şanlıurfa (2), Uşak, Pazarspor ve Amed ağlarını sarstı.