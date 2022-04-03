Buca’da Erdil’den kart uyarısı var

TFF İkinci Lig Beyaz Grup'ta Play- Off'u hedefleyen Bucaspor 1928'e sarı alarm verildi. Bu haftayı maç yapmadan geçecek İzmir temsilcisinde teknik direktör Cihan Erdil, ligde son 4 haftaya girilirken kart ceza sınırında olan oyuncularına gereksiz kart görmemeleri konusunda uyarılarda bulunuyor. Genç teknik adam idmanlarda oyuncularını sık sık uyarırken, kritik karşılaşmalarda ceza sıkıntısı yaşamak istemiyor.

Bucaspor'un 9 Nisan Cumartesi günü deplasmanda konuk olacağı Zonguldak Kömürspor maçı öncesinde ceza sınırında olan Yalçın Eycan, Metin, Osman ve Berke bu karşılaşmada kart görmeleri halinde sonraki hafta oynanacak 1922 Konyaspor karşılaşmasında sahada olamayacak.