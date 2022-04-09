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Bucaspor 1928 kritik virajda

Play-Off hesapları yapan Fırtına, deplasmanda Zonguldak Kömürspor’a 15.00’te konuk olacak

9.4.2022

Bucaspor 1928 kritik virajda

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off'a kalma mücadelesi veren Bucaspor 1928, bugün Criptowaps Zonguldak Kömürspor deplasmanına çıkacak. Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda saat 15.00'te oynanacak karşılaşmada Yalçın Taşkınfurat görev yapacak. İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Mehmet Fuat Gölbaşı ve Ahmet Aktaş'ın forma giymesinin zor olduğu belirtildi. Teknik direktör Cihan Erdil, karşılaşmayı kazanarak yollarına devam etmek istediklerini söyledi. Genç teknik adam Cihan Erdil, "Kalan haftalarda Play-Off yarışında yara almak istemiyoruz" dedi.

3 PUAN BİZİM
Zonguldak Kömürspor'un gücünü iyi bildiklerini belirten Cihan Erdil şöyle devam etti: "Kritik deplasmandan 3 puanla dönersek, yolumuz daha da açılacak. Mücadeleye iyi başlayacağız ve iyi bitireceğiz. İzmir'e 3 puanla dönmek istiyoruz. Futbolcularım sahada gerekeni mutlaka yapacaktır. Taraftarımız bize güvensin."

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