TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off'u hedefleyen Bucaspor 1928'de sıkıntı yaşanıyor. Üst üste deplasmanda oynadığı maçlarda geçen hafta Amed Sportif'le önceki gün de Zonguldak Kömürspor'la 1-1 berabere kalarak 4 puan kaybeden İzmir ekibi son iki haftada 3'ten 5. sıraya düştü. Bu sonuçlarla puanını 47'ye çıkaran sarı-lacivertlilerin ligde son üç haftaya girilirken Play-Off sınırıyla arasındaki puan farkı 2'ye indi. Teknik direktör Cihan Erdil, attıkları golün dışında girdikleri bir çok pozisyonu değerlendiremediklerini söyledi. Erdil, "Son 3 maçımızda Play-Off'lara kalacak puanı almaya çalışacağız" ifadelerini kullandı. Bucaspor 1928 ligde kalan bölümde 1922 Konyaspor, 24Erzincanspor (D) ve Tarsus İdmanyurdu ile oynayacak.