  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Bucaspor Bucaspor 1928’de sıkıntı yaşanıyor

Bucaspor 1928’de sıkıntı yaşanıyor

11.4.2022

Bucaspor 1928’de sıkıntı yaşanıyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off'u hedefleyen Bucaspor 1928'de sıkıntı yaşanıyor. Üst üste deplasmanda oynadığı maçlarda geçen hafta Amed Sportif'le önceki gün de Zonguldak Kömürspor'la 1-1 berabere kalarak 4 puan kaybeden İzmir ekibi son iki haftada 3'ten 5. sıraya düştü. Bu sonuçlarla puanını 47'ye çıkaran sarı-lacivertlilerin ligde son üç haftaya girilirken Play-Off sınırıyla arasındaki puan farkı 2'ye indi. Teknik direktör Cihan Erdil, attıkları golün dışında girdikleri bir çok pozisyonu değerlendiremediklerini söyledi. Erdil, "Son 3 maçımızda Play-Off'lara kalacak puanı almaya çalışacağız" ifadelerini kullandı. Bucaspor 1928 ligde kalan bölümde 1922 Konyaspor, 24Erzincanspor (D) ve Tarsus İdmanyurdu ile oynayacak.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA