Bucaspor’da Fuat yok

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Bucaspor 1928'de Mehmet Fuat'ın sakatlığı can sıktı. İzmir temsilcisinde Amed Sportif maçında sakatlanan forvet Mehmet Fuat Gölbaşı pazar günü Cemil Şeboy Stadı'nda oynanacak olan 1922 Konyaspor maçında forma giyemeyecek. Tedavisi devam eden ve takımdan ayrı bireysel çalışmalarına devam eden golcü ayak, sarı-lacivertli formayla rakip filelere gönderdiği 12 gol ile en skorer isim konumunda bulunuyor. Tecrübeli golcünün oynayamayacak olması moralleri bozarken, Buca kritik haftalarda en önemli kozlarından birinden de oldu. Teknik direktör Cihan Erdil Mehmet Fuat'ın yerini yine usuf Yıldırım'la dolduracak.