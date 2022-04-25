Buca üçlük attı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hesapları yapan ve oynadığı son iki maçta 4 puan kaybeden Bucaspor 1928, evindeki karşılaşmada 1922 Konyaspor'u dize getirdi: 1-0. 30'da Cuma'nın pasında topla buluşan Berke ceza alanı sol çaprazından uzak köşeye çok iyi vurdu: 1-0. 42'de Fuat'ın pasında Mustafa Apardı'nın yerden şutu direğin yanından dışarı çıktı. 56'da Tunç'un pasında topla buluşan Saruhan kaleyi yokladı, meşin yuvarlak çerçeveyi bulmadı. 57'de Mehmet'in soldan taşıdığı topun ardından Ömer'in sert şutunu Şener kornere çeldi.

İKİ FUTBOLCU KIZARDI

74'te Batuhan'ın etkili serbest vuruşu direkten dışarı çıktı. 76'da Cuma ceza alanında dönüp vurdu, top kaleyi bulmadı. 78'de Berke sakatlık geçirerek kendini yere bıraktı, Konyasporlu futbolcular topu taca atmayınca Tunç Murat rakibe sert faul yaptı. Sonrasında çıkan tartışmada Tunç ve Ahmet Önay kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 90+2'de Mehmet'in şutu Şener'de kaldı. Bucaspor 1928, 1922 Konyaspor'u 1-0 yendi.



MUSTAFA'NIN YERİNE SARUHAN

BUCASPOR 1928 Teknik Direktörü Cihan Erdil, 1922 Konyaspor'u konuk ettikleri maçta kadroda tek değişiklik yaptı. Erdil, geçen hafta Z.Kömürspor'a karşı sahaya sürdüğü ilk 11'de Mustafa Seyhan'ın yerine Saruhan Fındıkçı'ya görev verdi. Savunmada Onur-Yalçın ikilisi forma giyerken, orta alanda Saruhan, Cuma ve Metin görev yaptı. Genç teknik adam, hücum hattında geçen hafta sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Mehmet Fuat'ı yedek bekletirken yerine yine Yusuf'u oynattı.



TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK

BUCASPOR 1928 taraftarı, 1922 Konyaspor ile oynanan maçta takımını yalnız bırakmadı. Günlerdir sosyal medya hesaplarından ve Buca'nın farklı yerlerine astıkları pankartlarla herkesi maça davet eden 12 numara, maçın başlama düdüğüyle birlikte sarı-lacivertli oyuncuları yaptıkları tezahüratlarla destekledi. Futbolcular maç öncesi tribünlere giderek taraftarlarıyla bütünleştiler.



BU MAÇ UYARI OLSUN - MİNİ YORUM (Berke ÖZBAY)

BUCASPOR 1928'in küme düşme hattında olan rakibi 1922 Konyaspor karşısında aldığı galibiyet Play-Off umutlarını sürdürdü. Karşılaşmada baştan sona oyunun tek hakimi olan sarılacivertliler taraftarının müthiş desteğiyle rakibine fırsat tanımadı. Ancak... Bu maç Bucaspor'a uyarı olsun. Bu kadar gol pozisyonu yakalayıp maçı koparabilecekken gerek son vuruşlardaki beceriksizlik gerekse de yanlış tercihler yüzünden puan kaybı yaşanabilirdi. Forvet hattında Mehmet Fuat'ın yokluğu çok hissedildi. Kalan iki maçta fevri davranarak direkt kırmızı kart gören Tunç'un da oynamayacak olması İzmir ekibinin işini zorlaştıracak. Lig maratonunda sona yaklaşırken Play-Off'u hedefleyen rakiplere karşı Cihan hocaya büyük iş düşecek. Kurgulayacağı kadro Buca'nın kaderini çizecek. Bu istek ve mücadeleyle Fırtına Play-Off'u hak ediyor, umalım ki son iki virajda kaza olmasın..