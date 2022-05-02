Buca zora soktu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play- Off mücadelesi veren Bucaspor 1928, deplasmanda 24Erzincanspor'a yenilerek şansını iyice zora soktu: 3-0. Sarı-lacivertliler, bitime 1 maç kala çok ağır yara aldı. Orta alan mücadelesi şeklinde geçen ilk yarıda 31. dakikada rakibi Birhan'a sert giren Bucaspor 1928'in tecrübeli futbolcusu Gökhan direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 10 kişi kalan İzmir ekibi, başa baş götürdüğü mücadelede bu dakikadan sonra kalesinde pozisyonlar vermeye başladı. Erzincan temsilcisi Ozan ve Muhammed'le girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

İkinci yarıda rakibinin etkili ataklarına karşılık veremeyen sarı-lacivertliler, 60. dakikada İbrahim Can'ın attığı golle 1-0 geriye düştü. Bu golden 3 dakika sonra 24Erzincan atağında ceza alanı içinde Enes ters bir vuruşla topu kendi ağlarına yolladı: 2-0. Art arda gelen iki golün ardından gardı düşen Bucaspor 1928, Mehmet Fuat ve Berke ile yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. 85'te 24Erzincan atağında Sefa düzgün bir vuruşla maçın skorunu belirledi: 3-0.



CİHAN ERDİL'DEN ÜÇ DEĞİŞİKLİK

BUCASPOR 1928 Teknik Direktörü Cihan Erdil, 24Erzincaspor deplasmanında sahaya 3 değişiklikle çıktı. Genç teknik adam kart cezaları nedeniyle dünkü mücadelede forma giyemeyen Yalçın Eycan, Metin ve Tunç Murat'ın yerine Gökhan, Mustafa Seyhan ve Abdullah'ı ilk 11'e monte etti. Sakatlığı nedeniyle son iki maçta forma giyemeyen golcü Mehmet Fuat ise yedek bekledi.



ÜÇ FUTBOLCU AFFEDİLDİ

BUCASPOR 1928'de kadro dışı bırakılan 5 futbolcudan Gökhan Köseoğlu, Osman Işıklı ve Ahmet Sun yönetim tarafından affedilerek tekrar kadroya katıldı. 24Erzincanspor karşısında Gökhan ilk 11'de forma bulurken, Osman ve Ahmet Sun ise yedekler arasında yer aldı. Ahmet Aktaş ve kaleci Murat Demir için ise kadro dışı bırakılma kararı sürüyor.