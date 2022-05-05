Bucaspor 1928’de 3 oyuncu dönüyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda aldığı 24Erzincanspor mağlubiyetiyle Play-Off hattının iki puan gerisinde kalan Bucaspor 1928'de eksik oyuncular takıma dönüyor. İzmir temsilcisinin 1922 Konyaspor'u ağırladığı maçta direkt kırmızı kart görerek 1 maç ceza alan ve Erzincan deplasmanında forma giyemeyen tecrübeli golcü Tunç Murat ile sarı kart cezalıları Yalçın Eycan ve Metin, ligin son maçında Tarsus İdmanyurdu maçında sahadaki yerlerini alabilecek. 24 Erzincaspor randevusunda kırmızı kart gören Gökhan Köseoğlu ise Cumartesi günkü maçta forma giyemeyecek.