  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Bucaspor Bucaspor 1928’de 3 oyuncu dönüyor

Bucaspor 1928’de 3 oyuncu dönüyor

5.5.2022

Bucaspor 1928’de 3 oyuncu dönüyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda aldığı 24Erzincanspor mağlubiyetiyle Play-Off hattının iki puan gerisinde kalan Bucaspor 1928'de eksik oyuncular takıma dönüyor. İzmir temsilcisinin 1922 Konyaspor'u ağırladığı maçta direkt kırmızı kart görerek 1 maç ceza alan ve Erzincan deplasmanında forma giyemeyen tecrübeli golcü Tunç Murat ile sarı kart cezalıları Yalçın Eycan ve Metin, ligin son maçında Tarsus İdmanyurdu maçında sahadaki yerlerini alabilecek. 24 Erzincaspor randevusunda kırmızı kart gören Gökhan Köseoğlu ise Cumartesi günkü maçta forma giyemeyecek.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA