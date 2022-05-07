Tamam mı? Devam mı?

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda Anagold 24Erzincanspor'a yenilip Play-Off potasının dışında kalan Bucaspor 1928, bugün evinde son hafta mücadelesinde Tarsus İdmanyurdu'nu konuk edecek. Cemil Şeboy Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakayı Murat Türkoğlu yönetecek. Bucaspor 1928'e Play-Off'a kalabilmesi için sadece kazanmak yeterli olmayacak. Sıralamada 50 puanla 7. basamakta yer alan İzmir ekibi, 5. sıradaki 52 puana sahip Isparta 32 Spor ve 6. basamaktaki 51 puanlı 24Erzincanspor'un da puan kaybetmesini bekleyecek. Bu iki takım puan kaybeder, Buca evinde kazanırsa, sarı-lacivertliler Play-Off oynamaya hak kazanacak. Aksi sonuçlarda Bucaspor ilk 5'in içinde yer alamayacak. Bucaspor 1928, Isparta 32 Spor'a karşı ikili averajda üstün durumda bulunurken, 24Erzincanspor'un ise gerisinde yer alıyor.

ERDİL: GÜLEN TARAF OLACAĞIZ

Teknik direktör Cihan Erdil, Tarsus İdmanyurdu'nu yeneceklerini ve diğer iki rakibin sonuçlarını bekleyeceklerini söyledi. Cihan Erdil, "Play-Off'a adımızı yazdırarak gülen taraf olmak istiyoruz. Taraftarımızdan destek bekliyoruz" diye konuştu.

GÖZLER TUNÇ MURAT'TA OLACAK

Bucaspor 1928'in Tarsus İdmanyurdu'nu ağırlayacağı mücadelede kırmızı kart cezasını tamamlayan Tunç Murat Behram kritik karşılaşmada İzmir ekibinin en büyük kozlarından biri olacak. Tecrübeli forvet sarı-lacivertli formayla geride kalan süreçte 29 maçta forma giyerken, rakip fileleri ise 11 kez havalandırmayı başardı.