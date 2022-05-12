Buca taraftarından Cihan Erdil’e destek

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play- Off'u kaçıran Bucaspor 1928'de taraftarlar sosyal medyadan yaptıkları yorumlarla teknik direktör Cihan Erdil'e destek verdi. Erdil, ligin ilk yarısında Kırklarelispor karşısında alınan 5-1'lik mağlubiyetin ardından Tolga Doğantez'in yerine göreve gelerek takımı Play-Off hattına kadar götürmeyi başardı ve sarı-lacivertli taraftardan alkış aldı. İzmir temsilcisinin başında 23 maça çıkan Cihan Erdil ve ekibi, bu süreçte 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Taraftarlar Erdil'e teşekkür ederken, yeni sezonda da genç teknik adamla yola devam edilmesini istediklerini dile getirdi. ■ BERKE ÖZBAY

DİĞER