  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Bucaspor Buca taraftarından Cihan Erdil’e destek

Buca taraftarından Cihan Erdil’e destek

12.5.2022

Buca taraftarından Cihan Erdil’e destek
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play- Off'u kaçıran Bucaspor 1928'de taraftarlar sosyal medyadan yaptıkları yorumlarla teknik direktör Cihan Erdil'e destek verdi. Erdil, ligin ilk yarısında Kırklarelispor karşısında alınan 5-1'lik mağlubiyetin ardından Tolga Doğantez'in yerine göreve gelerek takımı Play-Off hattına kadar götürmeyi başardı ve sarı-lacivertli taraftardan alkış aldı. İzmir temsilcisinin başında 23 maça çıkan Cihan Erdil ve ekibi, bu süreçte 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Taraftarlar Erdil'e teşekkür ederken, yeni sezonda da genç teknik adamla yola devam edilmesini istediklerini dile getirdi. ■ BERKE ÖZBAY
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA