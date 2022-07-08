Bucaspor 1928’de ayrılıklar sürüyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'de ayrılık rüzgarları esiyor. İzmir temsilcisinde kaptanlık yapan Gökhan Köseoğlu ve Tunç Murat Behram'ın 2. Lig ekiplerinden Amed Sportif'le anlaştığı iddia edildi. Üç sezondur sarı-lacivertli ekipte görev yapan 29 yaşındaki stoper Gökhan, geçtiğimiz sezon kadro dışı bırakılan 5 oyuncudan biri olmuş sonrasında affedilerek takıma dönmüştü. Bucaspor 1928'le 2020- 2021 sezonunda 3. Lig şampiyonluğu da yaşayan Gökhan, geride kalan sezonda 30 karşılaşmada forma giymişti. İzmir ekibinde, Amed Sportif ile anlaştığı iddia edilen diğer isim Tunç Murat Behram da şampiyon kadroda yer alırken, geçen sezon 31 maçta rakip ağları 12 kez sarsarak başarılı bir performans sergilemişti. ■ BERKE ÖZBAY

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