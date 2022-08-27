Bucaspor çift koldan saldırıyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Bucaspor 1928 transfer çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. İzmir temsilcisi, teknik heyetin raporu doğrultusunda kanat transferi için gaza bastı. Kadrosuna daha önce Erhan Şentürk, Furkan Çil, Lokman Gör, Taşkın Çalış, Mazlum Demir ve Erhan Çelenk'i kadrosuna katan sarı-lacivertlilerin Denizlispor'dan İlhan Depe ile son olarak Karacabey'de forma giyen Harun Kavaklıdere'yi gündemine aldığı öğrenildi. Denizlispor'da lisans problemi nedeniyle 1 sene futbol oynayamama ihtimaliyle karşı karşıya kalan İlhan'ın durumunu soran yönetim, 29 yaşındaki oyuncunun probleminin çözülmesi halinde transferi gerçekleştirmek istiyor.



GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

İzmir ekibinin kanat bölgesi için diğer hamlesi ise geçen sezon ligin 2. yarısı Bodrum'dan Karacabey'e kiralanan Harun Kavaklıdere oldu. İki isimle de görüşmelerin sürdüğü belirtilirken, transferlerin hafta sonuna kadar sonuçlanması bekleniyor.



■ BERKE ÖZBAY

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