Buca’dan sessiz açılış

TFF İkinci Lig Kırmızı Grup'ta 2022-2023 sezonun açılış maçında Bucaspor 1928, deplasmanda Bursa temsilcisi Karacabey Belediyespor ile golsüz berabere kaldı: 0-0. Şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan sarı-lacivertliler, ilk maçında 1 puana razı oldu. İki takımda skoru değiştirmek için elinden geleni yapsa da girdikleri pozisyonları değerlendiremedi. ucaspor 1928'de teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, yeni transferleri ilk 11'de sahaya sürdü. Deneyimli teknik adam, yeni transferlerden Mazlum Demir, Lokman Gör, Taşkın Çalış, Furkan Çil ve Erhan Şentürk'ü ilk 11'de oynattı. Tecrübeli hoca, kadroya son katılan Erhan Çelenk'i ise yanında oturttu. Erhan, 59. dakikada Tunç Murat'ın yerine oyuna dahil oldu. Deplasman yasağının kalkmasını fırsat bilen sarı-lacivertli futbolseverler, takımlarını zorlu Karacabey deplasmanında destekledi. Taraftarlar, kendilerine ayrılan bölümden 90 dakika tezahüratlarla takımı destekledi.

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