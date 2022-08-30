Bucaspor 1928 geleneği sürdürdü

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezona zorlu Karacabey Belediyespor deplasmanında aldığı 1 puanla başlayan Bucaspor 1928 ligin ilk müsabakasında yine kaybetmedi. En son 2015-2016 sezonunun ilk maçında Arsinspor'a deplasmanda kaybeden İzmir ekibi, geride kalan süreçte lig başlangıçlarında yenilgi yüzü görmedi. 2016-2017 sezonunda Derince Belediyespor ve 2017-2018'de 24Erzincan ile 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, 2018- 2019'da ise Tepecikspor'u 2-1, 2019-2020'de Çankaya FK'yı 4-2 ve 2020-2021'de Ofspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederek lige 3 puanla başlamıştı. Geride kalan sezonda ise açılışı Isparta 32 Spor ile 1-1 berabere kalarak yapan Fırtına, bu sene ilk resmi maçında Bursa temsilcisi Karacabey Belediyespor'a karşı sahadan 0-0 eşitlikle ayrılarak geleneğini sürdürdü. İzmir ekibinin 7 sezondur ligin ilk maçlarında bileği bükülmezken, sahadan puansız da ayrılmıyor. Öte yandan İzmir ekibinde geçen sezon Kuşadasıspor'a kiralanan genç savunmacı Doğan Çamlı, 2. Lig ekibi Uşakspor'a kiralandı. Buca altyapısında yetişen 23 yaşındaki stoper, geçen sezon Aydın ekibinde 12 maçta forma giymişti.



■ BERKE ÖZBAY

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