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Haberler Bucaspor Bucaspor’un İzmir uğuru

Bucaspor’un İzmir uğuru

1.9.2022

Bucaspor’un İzmir uğuru

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk haftayı Karacabey Belediyespor karşılaşmasında aldığı 1 puanla kapatan Bucaspor 1928, iç sahadaki karnesine güveniyor. Taraftarının önünde oynadığı karşılaşmalarda pes etmeyen bir görüntü çizen İzmir temsilcisi, Cemil Şeboy Stadı'nda oynadığı son 11 karşılaşmada sadece 1 kez yenilgi yüzü görürken, sahadan 2 kez eşitlikle ayrıldı, 8 mücadelede ise rakiplerini kayıpsız geçmeyi bildi. Bu süreçte kalesinde 10 gole engel olamayan Fırtına, rakip ağları ise 22 kez sarsma başarısı gösterdi.

GELENEĞİ SÜRDÜRECEK
2022-2023 sezonunun ilk iç saha mücadelesinde bu başarılı performansını sürdürmek isteyen sarı-lacivertliler, 4 Eylül Pazar günü konuk edecekleri Etimesgut Belediyespor'u yenerek taraftarına 3 puan hediye etmenin hesaplarını yapıyor. Bucaspor 1928'de teknik direktör Cüneyt Dumlupınar iç sahadaki ilk maçta 3 puanı almak istediklerini belirtirken, sarı-lacivertli taraftarlardan da destek istedi.

■ BERKE ÖZBAY

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