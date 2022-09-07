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Haberler Bucaspor Buca evinde kral

Buca evinde kral

7.9.2022

Buca evinde kral

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Bucaspor 1928, bu sezon iç sahada oynadığı ilk maçta Etimesgut Belediyespor'u yenerek evindeki iyi performansını devam ettirdi. İzmir temsilcisi, pazar günü sahasında ağırladığı Etimesgut Belediyespor'u 2-1'lik sonuçla kayıpsız geçerek geçen seneki performansıyla birlikte iç sahada üst üste 4. galibiyetini aldı, seriyi sürdürdü. Geçtiğimiz sezon İzmir'de oynadığı son 3 maçı kazanan sarı-lacivertliler, bu sezon da taraftarı önündeki ilk maçta hanesine 3 puanı yazdırarak galibiyet serisini 4 maça çıkardı. İzmir ekibi, geçen sezon sahasında oynadığı son üç karşılaşmada Pazarspor'u 4-1, 1922 Konyaspor'u 1-0, Tarsus İdmanyurdu'nu da 2-0'lık skorlarla geçerek taraftarı önünde başarılı bir performansa imza atmıştı.

■ BERKE ÖZBAY

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