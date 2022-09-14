Bucaspor 1928 demir bükecek

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta hafta sonu deplasmanda GMG Kastamonuspor'la golsüz berabere kalan Bucaspor 1928, bugün evinde Ankara Demirspor'la karşı karşıya gelecek. Cemil Şeboy Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta Fevzi Erdem Akbaş düdük çalacak. Şampiyonluk hedefiyle başladığı ligde yenilgisi olmayan İzmir temsilcisi, iki beraberlik ve bir galibiyetle 5 puan topladı.



EVİNDE İKİDE İKİ PEŞİNDE

Sahasında ilk maçta Etimesgut Bld'yi deviren Buca temsilcisi, taraftarlarının desteği ile 2'de 2 yaparak zirve umudunu artırmak istiyor. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, saha ve seyirci avantajlarını en iyi şekilde kullanacaklarını belirterek, "Taraftarımız bizim en büyük gücümüz olacak. Sahamızda kayıp yaşamak istemiyoruz" dedi. Takımda cezalı ve sakat oyuncunun olmadığı ifade edildi.

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