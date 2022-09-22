Buca’da golcüler suskun kaldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı 5 maçta yenilgi yüzü görmeyen ve 9 puanı hanesine yazdıran Bucaspor 1928'in golcüleri geride kalan süreçte suskun kaldı. İzmir temsilcisinde geçen seneden beri takımda yer alan Mehmet Fuat, Berke ve Recep henüz gol perdesini açamazken, sadece Tunç Murat Behram Etimesgut Belediyespor karşılaşmasında penaltıdan ağları sarsmayı başardı. Mehmet ve Tunç geçen sezon rakip ağları 12'şer kez, Berke 7 kez, Recep ise 4 kez havalandırarak iyi bir performans sergilemişti.

ERHAN ŞENTÜRK DE ATAMADI

Sarı-lacivertlilerin kadrosuna sezon başında kattığı forvet Erhan Şentürk de sessizliğini henüz bozamazken, yeni transferlerden orta saha Erhan Çelenk kaydettiği 3 golle takımının gol yükünü çeken isim oldu.

■ BERKE ÖZBAY