Bucaspor 1928 zincir kıracak

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta cumartesi günü deplasmanda Serik Belediye ile karşılaşacak olan Bucaspor 1928 zafere şartlandı. Sarı-lacivertliler, 6 haftada elde ettiği iki galibiyete de sahasında ulaşırken, aynı puanı paylaştığı rakibini dış sahada yenerek şanssızlığını kırmak istiyor. İzmir ekibi, deplasmanda oynadığı Karacabey, Kastamonu ve Kocaeli maçlarını beraberlikle tamamlarken sadece fileleri bir kez sarsabilmişti.

Bucaspor 1928 hem gurbette ilk galibiyetini almak hem de Play-Off potasındaki rakibine bir darbe vurarak ilk 5 içindeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, son üç deplasmanda sadece 1 gol atan oyuncularını uyarırken özellikle hücum hattında forma giyen Tunç Murat ve Mehmet Fuat'tan son vuruşlarda daha dikkatli olmalarını istedi. Hücum ikilisinden sadece Tunç Murat bir kez ağları sarsarken, takımın diğer üç golünün altına ise Erhan Çelenk imzasını attı.

■ BERKE ÖZBAY