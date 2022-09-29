Bucaspor çok iddialı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Bucaspor 1928'de teknik direktör Cüneyt Dumlupınar önemli açıklamalarda bulundu. Günden güne daha iyi performans sergilediklerini ifade eden Dumlupınar, yaşanan puan kayıplarıyla ilgili, "Biz şampiyon olacağız ancak hakemleri de yatan futbolcuları da yenmemiz lazım. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Hedefimiz belli, hayalimiz ortak" dedi.

"BAHANEMİZ YOK"

Geride kalan 6 haftada 2 galibiyet, 4 de beraberlik alarak 10 puan toplayan sarı-lacivertlilerde genç teknik adam, "Tüm maçlarımızı kazanabilirdik, hepsinde pozisyonlar yakaladık ancak bahanelere sığınmadan golü bulmamız lazım" diye konuştu.