Bucaspor’u sırtlıyor

TF 2. Lig Kırmızı Grup'ta farklı Serik Belediyespor galibiyetiyle şampiyonluk yarışında 'Ben de varım' diyen Bucaspor 1928'i Erhan Çelenk sırtlıyor. Sarı-lacivertli forma ile altın çağını yaşayan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu 7 karşılaşmada fileleri 5 kez sarsarak, takımının kazandığı 13 puanın 10'una direkt etki etti. 2. Lig'de her iki grupta da en golcü isim olmayı başaran Erhan, Etimesgut (2-1) ve Ankara Demir (1-0) maçlarında galibiyet gollerini kaydederken, 1-1 biten Kocaeli maçında da ağları sarsarak takımına puanı getirmişti. Erhan son Serik maçında da 2 gol birden atarak farklı zaferde önemli rol oynadı.

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