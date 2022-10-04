Bucaspor’u sırtlıyor

Attığı 5 golle 2. Lig’in en golcü ismi olan futbolcu 10 puana direkt etki etti
4.10.2022
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TF 2. Lig Kırmızı Grup'ta farklı Serik Belediyespor galibiyetiyle şampiyonluk yarışında 'Ben de varım' diyen Bucaspor 1928'i Erhan Çelenk sırtlıyor. Sarı-lacivertli forma ile altın çağını yaşayan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu 7 karşılaşmada fileleri 5 kez sarsarak, takımının kazandığı 13 puanın 10'una direkt etki etti. 2. Lig'de her iki grupta da en golcü isim olmayı başaran Erhan, Etimesgut (2-1) ve Ankara Demir (1-0) maçlarında galibiyet gollerini kaydederken, 1-1 biten Kocaeli maçında da ağları sarsarak takımına puanı getirmişti. Erhan son Serik maçında da 2 gol birden atarak farklı zaferde önemli rol oynadı.